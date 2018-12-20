Fransa'da sarı yelekliler 360 yolu kapattı

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, RMC radyosuna yaptıkları açıklamada, polisin cumartesi gününden bu yana sarı yelekliler tarafından kapatılan 170 yolu açtıklarını belirtti.

İÇİŞLERİ BAKANI: "ARTIK YETER"

İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise sarı yeleklilerin ülke genelinde yaptıkları kapatma eylemlerini sonlandırması gerektiğini belirterek, "Gösterilerin başlangıcından bu yana 8 kişi hayatını kaybetti. Son 30 yılda bu kadar insanın öldüğü başka bir sosyal sorun biliyor musunuz? Açık söylüyorum. Yeter artık." demişti.

Sarı yelekliler, 17 Kasım'dan bu yana başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte büyük gösteriler düzenlerken, ülke genelinde çok sayıda cadde ve yolda kapatma eylemi yapıyor.