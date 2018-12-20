taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3001
Euro
6.043
Altın
1244.82
Borsa
92552.71
Gram Altın
211.939

Fransa'da sarı yelekliler 360 yolu kapattı

Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre, sarı yelekliler ülke çapında dün itibarıyla 360 yolda kapatma eylemi yaptı.

AA | 20.12.2018 - 06:51..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Fransa'da sarı yelekliler 360 yolu kapattı

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, RMC radyosuna yaptıkları açıklamada, polisin cumartesi gününden bu yana sarı yelekliler tarafından kapatılan 170 yolu açtıklarını belirtti.

Fransa'da sarı yelekliler 360 yolu kapattı

İÇİŞLERİ BAKANI: "ARTIK YETER"

İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise sarı yeleklilerin ülke genelinde yaptıkları kapatma eylemlerini sonlandırması gerektiğini belirterek, "Gösterilerin başlangıcından bu yana 8 kişi hayatını kaybetti. Son 30 yılda bu kadar insanın öldüğü başka bir sosyal sorun biliyor musunuz? Açık söylüyorum. Yeter artık." demişti.

Fransa'da sarı yelekliler 360 yolu kapattı

Sarı yelekliler, 17 Kasım'dan bu yana başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte büyük gösteriler düzenlerken, ülke genelinde çok sayıda cadde ve yolda kapatma eylemi yapıyor.

Fransa'da sarı yelekliler 360 yolu kapattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pentagon'dan Suriye açıklaması: Gidiyoruz

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Gidiyoruz

42
ABD çekiliyoruz dedi YPG'den ses çıkmadı

ABD çekiliyoruz dedi YPG'den ses çıkmadı

36
TBMM'de gündem bütçe konu asimilasyon

TBMM'de gündem bütçe konu asimilasyon

19
Amatör lig maçında ilginç karambol

Amatör lig maçında ilginç karambol

7
Mourinho: Özel hayatıma saygı gösterin

Mourinho: Özel hayatıma saygı gösterin

5
Soğuktan kaçan yılan evin klimasına girdi

Soğuktan kaçan yılan evin klimasına girdi

5
Rusya: ABD'nin Suriye'den çekileceğinden şüpheliyiz

Rusya: ABD'nin Suriye'den çekileceğinden şüpheliyiz

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir