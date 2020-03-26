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G7 görüşmesinde Vuhan virüsü polemiği

G7'nin dışişleri bakanları düzeyinde düzenlenen telekonferans toplantısına ''Vuhan Virüsü'' polemiği damga vurdu. Pompeonun ısrarlı tutumu nedeniyle ortak bildiri yayınlanamadı.

AA | 26.03.2020 - 21:21..
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Ekonomisi en gelişmiş 7 ülkeden oluşan G7'nin dışişleri bakanları videokonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen toplantının ardından yayınlanması gereken ortak bildiri, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin koronavirüsü "Vuhan virüsü" şeklinde nitelendirmesi nedeniyle yayınlanamadı.

Washington Post gazetesinde yayınlanan habere göre, ABD dışındaki ülkeler, koronavirüs pandemisini yavaşlatmak ve tıbbi malzeme eksikliğini aşmak için uluslararası işbirliğinin gerektiği dönemde gereksiz şekilde bölücü etki yaratacağı gerekçesiyle "Vuhan virüsü" nitelemesini kullanmayı reddetti.

"ÇOK KONUŞTUK KONUŞMAYALIM"

Habere göre Fransa'nın toplantıda koronavirüsün konuşulması talebini "Çok konuştuk" diye reddetmeye çalışan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sonunda baskılara boyun eğdi, ama bu kez de "Vuhan virüsü" teriminin kullanılmasında diretti.

"ÇİN DÜNYAYI UYARMADI"

Sanal toplantının ardından bakanlıkta basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, virüsün Çin'in Vuhan kentinden geldiğini ve Çin hükümetinin dünyayı uyarma sorumluluğunu yerine getirmediğini vurgulamanın önemli olduğunu iddia etti.

"Vuhan virüsü" teriminde ısrar etmenin G7 toplantısında çatlak yaratıp yaratmadığının sorulması üzerine haberi yalanlamayan Pompeo, aralarındaki anlaşmazlıkların genel değil, sadece taktik düzeyde olduğunu savundu.

Basın toplantısı boyunca defalarca "Vuhan virüsü" terimini kullanan Pompeo, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın koronavirüsü ülkeye ABD'nin getirdiğine dair iddialarını da diye reddetti.

ABD PANDEMİYİ SİYASİ AMAÇLARA ALET EDİYOR

Pekin'de ise Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, Çin'in tüm dünyayla bilgi paylaştığını, ABD'nin pandemiyi siyasi amaçlarına alet etmeye son vermesi gerektiğini söyledi.

Şuang, Trump yönetimini koronavirüs meydan okumasıyla baş etmek ve küresel halk sağlığı güvenliğini sağlamak için Çin ve uluslararası toplumla birlikte çalışmaya çağırdı.

Pekin'in koronavirüsün kaynağıyla ilgili tutumunu pek çok vesileyle net şekilde ifade ettiğini ve Çin'in yaftalanmasına kesinkes karşı çıktığını belirten Dışişleri Sözcüsü, "Virüsler ulusal sınır ya da ırk tanımaz ve insanlık onlara karşı verdiği mücadeleyi ancak birlikte çalışarak kazanabilir." ifadelerini kullandı.

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