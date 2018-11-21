Genç yazarlar şiir ve hikayeleriyle İstanbul’u anlatacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş. ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek hikaye ve şiir yarışmasının teması bu yıl 'Ben İstanbul Olsaydım' olarak belirlendi.

SON BAŞVURU 8 ŞUBAT

Dereceye girenlerin, Yazarlık Atölyesi’ne kabul edileceği çocuk ve genç yazarlara yönelik yarışma için başvurular 29 Kasım 2018 - 8 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılabilecek.

6'ncı Çocuk Yazarlar Hikaye Yarışması’na 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf, 3'üncü Genç Yazarlar Hikaye ve Şiir Yarışması'na ise 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri katılabilecek.

İSTANBUL'U ANLATACAKLAR

Yarışma ile çocuk ve gençlerin yaşadıkları şehri daha yakından tanımaları, şehre karşı aidiyet duygularının gelişmesi ve Türkçe’nin dil zenginliğini en güzel şekilde ifade etmeleri amaçlanıyor.





ÖDÜL ALAN ESERLER KİTAPLAŞTIRILACAK

İstanbul genelindeki tüm resmi ve özel okulların katılabileceği yarışmaya, öğrenciler okul müdürlükleri üzerinden başvurabilecek.

Ödül töreni, önümüzdeki yılın nisan ayında gerçekleşecek yarışmada, ödül alan eserler kitaplaştırılacak, dereceye giren öğrencilere uzman eğitimciler tarafından Yazarlık Atölyesi'nde çeşitli eğitimler verilecek.



