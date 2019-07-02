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Google, sayfaları bulunan katlanabilir telefon patenti aldı

Google'ın, kitap gibi sayfaları bulunan sıra dışı bir katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 02.07.2019 - 17:16..
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Katlanabilir akıllı telefonlar henüz hayatımıza girmemişken dev şirketler, yeni katlanabilir telefon tasarımları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Özellikle Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un hayal kırıklığı yaratmasından sonra gözler, Huawei'nin Mate X modeline çevrildi. Ancak Çinli şirket, henüz katlanabilir telefonunu piyasaya sürmedi.

Peki gelecekte katlanabilir telefonlar, her sayfasında bir uygulamayı kullanabileceğiniz kitap şeklinde görünebilir mi? Her ne kadar bu tasarım kulağa oldukça tuhaf gelse de Google bu fikri araştırıyor.

google

GOOGLE'IN SAYFALARI OLAN KATLANABİLİR TELEFON PATENTİ

Yeni ortaya çıkan bir Google patentine göre şirket, gelecekte kitap gibi katlanabilen bir akıllı telefon projesi üzerinde çalışıyor. Tek bir menteşe etrafında birden fazla ekran yerleştirilmiş yukarıdaki patente baktığımızda, katlanıldığında kitap şeklini alan bir akıllı telefon görüyoruz.

Elbette ki Google'ın bu sıra dışı telefon projesinin karşımıza çıkması için epey bir zaman geçmesi gerekiyor, çünkü bu kadar fazla ekrana sahip olmak telefonu taşınamaz derecede ağır yapabilir.

google

Google'ın sayfa şeklinde ekranları olan katlanabilir telefon patenti, ileride böyle bir telefonla karşılaşacağımız anlamına gelmiyor. Ancak şirket, bu patentle ileride değişik teknolojiler üreteceğinin sinyallerini veriyor.

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