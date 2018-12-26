taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2871
Euro
6.0224
Altın
1275.2
Borsa
91046.85
Gram Altın
216.669

Google'ın gece görüş kamerası, Samsung Galaxy S10'a gelebilir

Google'ın kendi Pixel telefonlarına getirdiği gece görüş özellikli kamera, Samsung Galaxy S10'da da kullanılabilir.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 14:30..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Google'ın piyasaya sürdüğü Pixel telefonlarında bulunan kamera özellikleri, birçok kullanıcı tarafından oldukça beğenilmişti. Özellikle gece görüşü olarak adlandırılan Night Sight modu, akıllı telefonun kamerasını diğer telefonlardan bir adım öne taşımıştı..

Google'ın gece görüş kamerası, Samsung Galaxy S10'a gelebilir

Şimdilerde ortaya çıkan yeni detaylara göre Samsung, aynı özelliği Galaxy S10 serisine getirmeye hazırlanıyor. Telefon araştırmacıları, Samsung'un Android Pie Beta sürümünde gizli olan kodları ortaya çıkardı.

Google Pixel telefonlarındaki gece görüşü modu, karanlık kouşullarda birden fazla çekim yaparak, daha aydınlık fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor. Samsung'un arayüzünde bulunan yeni ipuçları, aynı özelliğin Galaxy S10 serisi telefonlarda da kullanılacağını gösteriyor.

Google Pixel telefonların Night Sight özelliği kullanılarak çekilen fotoğraflardaki farkı aşağıda görebilirsiniz.

Google'ın gece görüş kamerası, Samsung Galaxy S10'a gelebilir

Google'ın gece görüş kamerası, Samsung Galaxy S10'a gelebilir

Google'ın gece görüş kamerası, Samsung Galaxy S10'a gelebilir

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

358
Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

122
Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

60
Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

215
Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

73
İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor

İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor

112
İZBAN'da grev 17. gününde

İZBAN'da grev 17. gününde

132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir