Google'ın gece görüş kamerası, Samsung Galaxy S10'a gelebilir

İsrail'de yapılan bir ankete göre, seçmenlerin yüzde 52'si nisan ayındaki seçimin ardından Binyamin Netanyahu'yu başbakan olarak görmek istemiyor.

Irvin D. Yalom'un enfes anlatıcılığı ile yazdığı acıyı ve iyileşme sürecini konu alan hikayeleri, bambaşka bir deneyim sunuyor...

Kar yağışıyla beyaza bürünen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde kurt, ayı, deve, aslan, ördek ve yaban keçisi gibi birçok hayvanın karda dolaşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

1 Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları Asgari ücretin net 2020 lira olarak belirlenmesinin ardından, memur emeklileri de 2019 yılı için zamlı maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor.

2 Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in, Uğur Dündar'ın programında tepki çeken sözlerini değerlendirdi.

3 Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması Binali Yıldırım, İstanbul için aday olduğunda Meclis Başkanlığı'ndan istifasının sorulması üzerine "Tartışmalar benim dışımda" diye karşılık verdi.

4 Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti Yurt dışından getirilecek elektronik cihazlar için 2019'da bir defaya mahsus bandrol ücreti alınacak. Telefonlara, geçtiğimiz günlerde gelen harç zammının ardından 120 lira da bandrol ücreti eklendi.

5 Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı Aşağılayıcı ifadelerle alkış alan bir program haline gelen Halk Arenası'na, Devlet Bahçeli'den tepki geldi.

6 İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin aldığı karar, hemen her ülke tarafından eleştiriliyor. İsrail ise mevcut şartlar altında Orta Doğu'da bir Kürt devletinin kurulma vakti geldiğini söylüyor.