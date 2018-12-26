Google'ın gece görüş kamerası, Samsung Galaxy S10'a gelebilir

Google'ın piyasaya sürdüğü Pixel telefonlarında bulunan kamera özellikleri, birçok kullanıcı tarafından oldukça beğenilmişti. Özellikle gece görüşü olarak adlandırılan Night Sight modu, akıllı telefonun kamerasını diğer telefonlardan bir adım öne taşımıştı..
Şimdilerde ortaya çıkan yeni detaylara göre Samsung, aynı özelliği Galaxy S10 serisine getirmeye hazırlanıyor. Telefon araştırmacıları, Samsung'un Android Pie Beta sürümünde gizli olan kodları ortaya çıkardı.
Google Pixel telefonlarındaki gece görüşü modu, karanlık kouşullarda birden fazla çekim yaparak, daha aydınlık fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor. Samsung'un arayüzünde bulunan yeni ipuçları, aynı özelliğin Galaxy S10 serisi telefonlarda da kullanılacağını gösteriyor.
Google Pixel telefonların Night Sight özelliği kullanılarak çekilen fotoğraflardaki farkı aşağıda görebilirsiniz.