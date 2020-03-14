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Guido Senia, İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi, İsrail seyahati sonrası Türkiye'de karantina kuralına uymadığı için tepki gördü.

Haber Merkezi | 14.03.2020 - 10:42..
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Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile birliktelik yaşamaya başladı.

Ünlü fenomenin bu birlikteliği Türkiye'de oldukça ses getirirken, sık sık yaptığı yurt dışı seyahatleri gündemden düşmedi.

Onlardan biri koronavirüs salgınına denk gelince de büyük tepki yükseldi.

Guido Senia, İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

SPOR SALONUNA GİTMELERİ BARDAĞI TAŞIRDI

İtalyan sevgili Guido Senia, iki hafta önce İsrail'den direkt olarak Türkiye'ye geldi. Senia, 14 gün karantina altında kalma kuralına da uymadı. Gelir gelmez İstanbul gecelerine akan sevgililer, sonrasında Bebek'te bulunan bir spor salonununa gidince, ipler koptu.

Çiftin stroy'lerini gören herkes, salgından dolayı tedbir alınmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

Şeyma Subaşı'dan 'karantina' açıklaması İZLE

YAZILI VE GÖRSEL AÇIKLAMA TATMİN ETMEDİ

Bunun üzerine de Şeyma Subaşı'dan hemen bir açıklama geldi. Subaşı, "İtalyan pasaportu olması İtalya'dan gelmiş olması anlamına gelmiyor. Zaten uçuş yok." dedi.

Guido Senia, İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

ŞİKAYET YAĞDI

Yazılı açıklamanın ardından video da yayınlayan Subaşı, izleyenleri ikna edemedi ve İçişleri Bakanlığı'na şikayet telefonları yağdı.

Guido Senia, İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

SINIR DIŞI EDİLMESİ SÖZ KONUSU

Bakanlık gelen tepkiler üzerine harekete geçti. Buna göre Guido Senia, ya sınır dışı edilecek ya da 14 gün karantina altına alınacak.

Guido Senia, İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Guido Senia, İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Guido Senia, İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

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