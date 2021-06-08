Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman? Tarih öne çekildi...

Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman? Tarih öne çekildi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının tarihine öne çekildi. Peki bu hafta Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? işte tarihi...

Milyonlarca kişinin takip ettiği corona virüs salgınında son durumun görüşüleceği kabine toplantısı bu hafta gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. İki haftada bir gerçekleştirilen ve Erdoğan'ın başkanlık yaptığı Kabine toplantısının tarihi de zirve nedeniyle öne çekildi.

Yakından takip edilen Kabine Toplantısı ne zaman gerçekleşecek, yeni kararlar alınacak mı merak ediliyor. Peki bu hafta Kabine ne zaman? İşte detaylar..

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısının 10 Haziran Perşembe günü yapılmasına karar verildi.

Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi corona virüsü ve yeni normalleşme süreci olacak. Vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.