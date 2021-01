Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne: Gelmezsen, hakkımı helal etmiyorum

Üniversite öğrencisi Özgür'ün iki yıl önce dağa kaçırıldığını öne süren anne Latife Ödümlü, oğluna seslendi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 503'üncü gününe girdi.

Korona tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, evlat nöbetleri ise ailelerin kaldıkları otellerde devam etti.

Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün, 2 yıl önce PKK tarafından kandırılarak kaçırıldığını iddia eden Latife Ödümlü, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

"GELMEZSEN HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Oğlunu çok özlediğini söyleyen acılı anne, şunları söyledi:

"Ben buradan kalkmıyorum. Oğlum gelmeden bir yere gitmiyorum. Gitmediğim yer kalmadı. Her tarafı gezdim, dolaştım. Oğlum, seni her tarafta arıyorum. Sen böyle bir insan değildin. Beni eğer televizyonda, internette görüyorsan, benim canım yanıyor, evde de oturamıyorum. Ben seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Ben hiçbir şey istemiyorum. Mal mülk istemiyorum sadece oğlumu istiyorum. Kaç kişi geldi, teslim oldu. Bir telefon aç. Yaşıyor musun yaşamıyor musun? Onu da bilmiyorum. Kaç defa Irak'a, İran'a gittim. Eğer sesimi duyuyorsan gel. Eğer gelmezsen hakkımı helal etmiyorum."





"DÖN ARTIK, PERİŞAN OLDUK"

2010 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 13 yaşındayken kaçırılan kızı Zilan için eylemini sürdüren Necmiye Aybar da kızını bulmak için birçok yere gittiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Irak'ta her yeri gezdim. Kızım nerede bilmiyorum. Neredeysen gel. Biz hastayız. Baban da hasta. Her yere baktım, her yeri gezdim. Onca yıldır hiçbir ay evde durmadım. Senden rica ediyorum gel kızım. Bizim hayatımız senin elinde. Gel, dön artık. Perişan olduk. Evimizde kimse yok. Benim kapım her zaman sana açık. Baban her gün senden bahsediyor. Bana 'Zilan'ı getirmeden gelme' diyor. Ben gitmeyeceğim. Ben bu hasta halimle Zilan gelene kadar burada kalıyorum. Zilan gelmedikçe, ben de o kadar eziyet çekiyorum."