Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları Katar Emiri, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı, Macaristan Başbakanı, Malezya Başbakanı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.

AA & Ensonhaber

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aldığı yüzde 49.5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy fark attı.

Vatandaşlar cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek.

İkinci turda ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

Gelişmelerin ardından rakibi Kılıçdaroğlu'na karşı fark atan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya liderlerinden peş peşe tebrik mesajları geldi..

Dünya liderlerinden tebrik

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçimin ikinci turunda da başarılar diledi ve seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu