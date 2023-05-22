İslahiye’de bazı daireler hazır hale getirildi, örnek daire tamamlandı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yapımına başlanan konutlar hızla yükseliyor... Kaba inşaatı bitirilen bir blokta örnek daire de tamamlandı. 85 metrekare olan dairenin geniş bir solonu, iki odası, banyo, tuvalet ve ferah bir mutfağı var...

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Asrın felaketinin üzerinden neredeyse 3,5 ay geçti...

Büyük yıkımın yaşandığı 11 ilde ise yaralar sarılıyor.

Acı kayıplar veren binlerce aile, hızla yükselen konutların buruk sevincini yaşıyor.

Daha 15'inci günde ilk kazması vurulan yerlerde çoğu konutun kaba inşaatı bitti bile...

Örnek daire tamamlandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde de kaba inşaatı bitirilen bir blokta örnek daire tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla ilçedeki 399 konutun yapımına hemen başlandığı aktaran TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk, örnek dairenin 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandığını söyledi.

85 metrekare, geniş salonu, ferah bir mutfağı var...

Baştürk, 85 metrekare olan dairenin geniş bir salon, iki oda, banyo, tuvalet ve ferah bir mutfağa sahip olduğunu belirtti.

TOKİ Başkan Yardımcısı, “Bu inşaatlarımızı inşallah en kısa zamanda tamamlayıp, depremzede vatandaşlarımıza teslim etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

"Evlerimiz hem çok güvenli hem de çok konforlu olacak"

Örnek daireden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum ise “Her bir afetzede kardeşimiz evine girene kadar bize rahat yok! Konutlarımızı tamamlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Gaziantep İslahiye’de bazı dairelerimiz hazır bile. Evlerimiz hem çok güvenli hem de çok konforlu olacak.” notunu düştü.