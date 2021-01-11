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- İstanbul'da, barajlardaki doluluk oranı arttı
İstanbul'da, barajlardaki doluluk oranı arttı
2 gündür süren yağmurla barajlardaki doluluk oranı yüzde 21,13'e çıktı.
- DHA
- 11.01.2021 - 10:27
- Güncelleme : 11.01.2021 - 10:44
Kurak bir yıl geçiren İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı, geçtiğimiz cumartesi günü 19,16'ya kadar düştü.
Cumartesi sabahı başlayan ve hafta sonu kuvvetli yağan yağmur barajların yardımına yetişti.
2 GÜNDE 21,13'E ÇIKTI
2 günlük yağışlarla barajların doluluk oranı yüzde 21,13'e çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların bu hafta da süreceğini açıkladı.
İstanbul'da, perşembe gününden sonra artan soğukla birlikte kar yağışı da bekleniyor.