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    İstanbul'da, barajlardaki doluluk oranı arttı

    2 gündür süren yağmurla barajlardaki doluluk oranı yüzde 21,13'e çıktı.
    • DHA
    • 11.01.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 10:44
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    İstanbul'da, barajlardaki doluluk oranı arttı

    Kurak bir yıl geçiren İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı, geçtiğimiz cumartesi günü 19,16'ya kadar düştü.

    Cumartesi sabahı başlayan ve hafta sonu kuvvetli yağan yağmur barajların yardımına yetişti.

    2 GÜNDE 21,13'E ÇIKTI

    2 günlük yağışlarla barajların doluluk oranı yüzde 21,13'e çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların bu hafta da süreceğini açıkladı.

    İstanbul'da, perşembe gününden sonra artan soğukla birlikte kar yağışı da bekleniyor.

    İstanbul da, barajlardaki doluluk oranı arttı #1

    İstanbul da, barajlardaki doluluk oranı arttı #2

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