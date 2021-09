İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından zorla kaçırıldı

Şişli'de 9 ay önce eşine boşanma davası açan Şilan Topal, eşi tarafından evinin önünde zorla taksiye bindirilerek kaçırdı. Polis ekipleri, şahsı arama çalışması başlattı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde korkunç bir an yaşandı.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bir çocuk annesi Şilan Topal (22) ailesinin evinin önünde oturduğu esnada, 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal, ticari taksi ile yanlarına geldi.

Topal geldiği araçtan inerek Şilan'ı ailesinin gözünün önünde zorla taksiye bindirdi. Ailesi ve komşuları, Topal ve beraberinde gelen 3 kişiye engel olmaya çalışsa da şahıs taksiye bindirdiği kadınla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Korku ve panik yaşayan yakınları durumu polise bildirdi.

“DAHA KAÇ DEFA SALINACAK BU ADAM"

Şilan'ın ağabeyi Ahmet Narman, “Yıllardır biz bu muhabbetle uğraşıyoruz ve yıllardır da hemen hemen iki ayda bir, gerek ilgili makamlara, gerek karakola, gerek adliyeye gidip başvurumuzu yapıyoruz, şikayetlerimizi ediyoruz. Yeterli belge de var elimizde şuan. Ne yaptıysak ne ettiysek, özellikle savcı beye de burada bir selam göndermek istiyorum. Lütfen daha ne kadar, kaç defa daha salacaksınız siz bu adamı, kaç defa geldim size ve kaç defa beni geri gönderdiniz. Kaçırma olayı defalarca oldu." dedi.

"KARDEŞİM İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE KAÇIRILIYORSA BÜTÜN İSTANBUL UTANMALI"

Her seferinde çocuğunu kaçırmaya geldiğini aktaran Narman, "Her seferinde tehdit ederek ve çocuğunu alarak, kaçırmak suretiyle gelip buradan çocuğunun peşinden gitmek zorunda kalıyor. Darp raporlarımız mevcut, onunla ilgili raporlar da her şey burada mevcut. Yani bu kadar dosya, bu kadar şikayet dilekçesi herhalde yani benim tek bir dilekçem var ama ben onun için ifadeye gidiyorum ama 20 tane ayrı ayrı suç dosyası olan bir kişiyi eğer ki ilgili makamlar götürmüyorsa ve benim kız kardeşim İstanbul’un göbeğinde kaçırılıyorsa gerçekten bundan bütün İstanbul’un utanması gerekiyor” diye konuştu.

“DEVLETTEN YARDIM İSTİYORUM, KIZIM EN KISA ZAMANDA BULUNSUN"

Kızının bulunması için yetkililere seslenen acılı anne, “Devletten yardım istiyorum. Bu olay için adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bu kadar evrak boşuna değil hepimiz şikayetçiyiz bundan. Bu sadece bizim kızımıza yapılan bir şey değil, tüm kadınlara yapılan şeyler. Daha önce bu adam evlenmiş, boşanmış ve o kadına şiddet uygulamış, çocuğunu kaçırmış. Biz herkesten destek bekliyoruz, olayın yayılmasını istiyoruz. En kısa zamanda da bulunmasını istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri ihbar sonrası Şilan Topal’ı kaçıran Mithat Topal ve beraberindeki 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından zorla kaçırıldı VİDEO