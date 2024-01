Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde basın mensuplarına ait karelerin yer aldığı "Bizim Hikayemiz" sergisinin açılışını, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu yaptı.

AA

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Ankara'da sergi açıldı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Sanat Galerisi'nde, haber peşindeki gazetecilerin 70 fotoğrafı yer aldı.

Serginin açılışını ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu yaptı.

"Her bir karenin arka planındaki zorlu koşulları fark etmemize vesile olacak"

Bakan Yardımcısı Mumcu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başladığı kuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Basın emekçilerimiz milletimizin şuurunun güçlenmesi, demokrasimizin sağlamlığı, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi açısından hayati bir role sahiptir. Basının kamuoyu desteğinden aldığı gücü milli meseleler başta olmak üzere toplumu ilgilendiren her konuda etkin ve doğru kullanmasının son derece önemli olduğunu düşünmekteyim. Bu sorumlulukla hareket eden tüm gazetecilerimizin ülkemizin birlik, beraberlik ve kalkınmasına büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Kamuoyunu doğru ve hızlı bilgilendirmek, haber ve gerçekleri aktarmak için gece gündüz çalışan basın emekçilerine özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.



Bu kıymetli serginin, meslek profesyonellerinin objektifine yansıyan her bir karenin arka planındaki zorlu koşulları, duyarlılığı, kararlılığı ve cesareti barındırdığını fark etmemize vesile olacağına inanıyorum.

"Bizim çoğu zaman gözümüz, kulağımız olan bir noktadasınız"

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden de gazeteciliğin bir mikrofon, bir fotoğraf makinesiyle başlayan meşakkatli ve zahmetli bir meslek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her türlü insana dokunan, her türlü olaya hakim, her türlü insanla, her türlü deneyimle donanan bilge insanlar gazeteciler. İşiniz zahmetli, bizim çoğu zaman gözümüz, kulağımız olan bir noktadasınız. Ben ev sahibi olarak sizlerin bu anlamlı gününü canıgönülden, yürekten tebrik ediyorum."

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görsel tarih yazanların hikayesi"

Meslektaşlarına ait birçok fotoğrafı sergide yer alan foto muhabiri Sönmez, serginin habercilerin hikayesi olduğunu belirterek, "Bu, perdenin arka kısmı ya da madalyonun öbür yüzü." dedi.

Gittiği görevlerde işini yaptıktan sonra arkadaşlarının habersiz ya da haberli birçok fotoğrafını çektiğini, sosyal medya hesaplarında bu fotoğraflara yer verdiğini anlatan Sönmez, "Bu sergi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görsel tarih yazanların hikayesi." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)