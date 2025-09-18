Mabel Matiz hakkında suç duyurusu

Yaptığı şarkıları, açıklamaları ve tarzıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Mabel Matiz, yeniden gündemde..

Matiz'in son şarkısı, bazı müstehcen ifadeler içerdiği gerekçesiyle sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 5651 sayılı Kanun kapsamında, kamu düzeni ve genel sağlık gerekçesiyle erişim engeli talep etti.

ŞARKIYA ERİŞİM ENGELİ

Mabel Matiz’in "Perperişan" adlı şarkısına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebiyle erişim engeli getirildi.

Yaşananların ardından yeni bir gelişme daha meydana geldi..

İçişleri Bakanlığı, Mabel Matiz'e suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SUÇ DUYURUSU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: