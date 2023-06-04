Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan paylaşımı: Arabuluculuk yapma şansı var Macaristan Başbakanı Viktor Orban, katıldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine ilişkin paylaşımında barış için Cumhurbaşkanı'nın önemine dikkat çekti.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan liderlerden biri de Macaristan Başbakanı Viktor Orban olmuştu.

Orban Twitter’da o anları paylaştı.

Yaptığı paylaşımda Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yemin töreninde, seçim zaferinden ötürü tebrik ettiğini belirterek, "Barış yanlısı duruşu Macaristan için yeni bir soluk gibi." ifadesini kullandı.

"Arabuluculuk yapma şansı var"

Tören nedeniyle Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyareti ve törenden karelerin yer aldığı bir videoyu paylaşan Orban, "Erdoğan'ın zaferine taze bir hava gibi ihtiyacımız var ve ayrıca o barıştan yana. Kazanmasaydı, savaş yanlısı bir Türk Cumhurbaşkanı olacaktı ve bunun sonuçlarını tahmin etmek zor olacaktı. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın, Ukraynalılar ve Ruslar arasındaki tahıl meselesinde, tahıl krizinde yaptığı gibi arabuluculuk yapma şansı var." değerlendirmesinde bulundu.