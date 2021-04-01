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- MSB: Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı
MSB: Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı
İpsala'da yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişi gözaltına alındı.
- AA
- 01.04.2021 - 10:56
- Güncelleme : 01.04.2021 - 11:15
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi gözaltına alındı.
4'Ü FETÖ, 1'İ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Edirne/İpsala’da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ, 1’inin PKK terör örgütü mensubu olmaktan dosyalarının olduğu belirlendi." ifadelerine yer verdi.