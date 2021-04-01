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    MSB: Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı

    İpsala'da yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 01.04.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 11:15
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    MSB: Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı

    Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi gözaltına alındı.

    4'Ü FETÖ, 1'İ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Edirne/İpsala’da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ, 1’inin PKK terör örgütü mensubu olmaktan dosyalarının olduğu belirlendi." ifadelerine yer verdi.

    MSB: Edirne de Yunanistan a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı #1

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