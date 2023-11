ensonhaber.com

Türkiye aylar sonra yerel seçimlerini gerçekleştirecek.

Bu süreçte ise Ensonhaber YouTube kanalı yerel seçimler öncesi programlarıyla dikkat çekiyor.

Ensonhaber YouTube kanalında önemli konu başlıklarının ele alındığı programlardan birisi de "İlker Koç ile Gündem" programı.

Siyasette önemli konukları ağırlayan Koç'un bugünkü konuğu AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Aday Adayı Sabri Şahsuvar oldu.

Stüdyo konuğu olan Şahsuvar, projelerini anlattı ve İstanbul'un sorunlarına değindi.

"İmamoğlu'nun başarısızlığını başarılı buluyorum"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık yönetimini nasıl buluyorsunuz sorusuna yanıt veren Sabri Şahsuvar, "İmamoğlu'nun başarısızlığını başarılı buluyorum" dedi.

"Kafaları temel atmama töreni üzerine kurulu"

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Aday Adayı Sabri Şahsuvar açıklamalarında şunları kaydetti:

"Sözlerinin hiçbirisini gerçekleştirmedi"

İstanbul’da belediye başkanı olacak her hangi arkadaşımın Allah yardımcısı olsun derim çünkü 5 yıllık bir tahribatı ve her hangi birisinin bu kadar cezalandıramayacağı İstanbul’a Ekrem İmamoğlu 5 yılda hepsini yaptı. Ne ana arterler ne viyadükler ne yeni üretim alanları hiç bir sözünün yerine getiremeyen bir yerel yönetici olarak hafızalarımıza kazandı. Evet başarılı buluyor muyum başarısızlığını başarılı buluyorum. İstanbul’da artık trafik taşınamaz hale geldi, İstanbul bitti. İstanbul bir an önce Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulmalı.