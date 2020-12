Samsun’da HES haritası kırmızıyla kaplandı

Artan koronavirüs vakaları ile birlikte HES uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi, yüksek riski temsil eden kırmızı renge boyandı.

Koronavirüs vaka artış oranıyla dikkat çeken Samsun’da, oranın azaltılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentte vaka artışının yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 81 olduğunu belirtti.

Hayat Eve Sığar(HES) uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi, yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı.

"BUNUN YARINI YOK"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, vatandaşları tedbirlere uymaya davet ederek, şunları söyledi:

“Sayın Bakanımızın açıklamasından sonra Samsun basın yayın organlarında sıkça yer almaya başladı. Biz bunu bir an önce telafi etmek ve seviyeyi normalleşmek üzere çalışmalarımıza can havliyle devam ediyoruz. En üst, azami elimizde ne varsa tüm imkanları kullanmak suretiyle durumu normalleştirmek için uğraşıyoruz. Artık bunun yarını yok arkadaşlar, bildiğiniz gibi elimizdeki son imkan neyse biz bunu yapmak durumundayız ve son artık B, C planı değil yapılması gerekeni bugün yapmak durumundayız. Topyekun bir çalışmayla bunu çözmek durumundayız ve bunu başaracağımıza inanıyorum. Bu topyekun bir seferberlik herkes kurallara uyacak kalabalık ortamları oluşturmayacağız. İnşallah önümüzdeki 4-5 günden itibaren ilimizdeki seviyenin daha normal ve kabul edilebilir seviyeye gelmesi için uğraşıyoruz."

"YOĞUN BAKIMA EK YATAK İLAVELERİ YAPTIK"

Vali Dağlı, "Hastanelerimizde doktorlarımızın nasıl uğraştığını görüyorsunuz. Yoğun bakım servislerine ek yatakların ilavelerini yaptık. Bunlarla ilgili oksijen cihazları ve gereli cihazların takviyelerini yaptık. Ancak daha fazlasına tahammülümüz yok açıkçası. Onun için daha fazla artıramayız. Artarsa sıkıntıya girebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Ama şu an için tolere edilebilir durumdayız. Kabul edilebilir durumdayız, bunu özellikle belirtiyorum." diye konuştu.

"SOSYAL ORTAMLAR FAZLA"

Vali Dağlı, vaka sayısındaki artışı sosyal ortamlara bağladıklarını dile getirerek, "Pazar yerleri, ailelerin bir araya gelmelerinden bulaşları görüyorsunuz. Bazı illerde bir kişinin 100-130 kişiye bulaştırdığını görüyoruz. İlimizin Orta Karadeniz'de en büyük en hareketli giriş noktasında olmasının etkili olduğunu düşünüyorum. Ama bunu çözmek başarmak durumundayız." dedi.