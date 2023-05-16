Yavuz Ağıralioğlu sahaya indi

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Türkiye 14 Mayıs seçimlerini geride bırakırken süreç öncesinde 6'lı masanın aday belirleme sürecindeki anlaşmazlıkları hala hafızalarda.

Bu sancılı dönemde İyi Parti'de, HDP ile kurulan ilişki neticesinde başlayan huzursuzlukta yaşananlara itiraz eden Yavuz Ağıralioğlu, sert eleştirilerle partiden istifa etmişti.

Ağıralioğlu, partiden ayrıldıktan sonra mücadelesine devam edeceğini belirtmiş, Türkiye'ye katkı sağlayacağını söylemişti.

Eski İyi Partili Ağıralioğlu, bu kapsamda temaslarını sürdürürken Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı İş Konseyi ile görüştü.

Bu temas hem vakfı hem de Ağıralioğlu destekçilerini sevindirdi.

Türk Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, konuya ilişkin Twitter bir paylaşımda bulundu.

Çalışkan, görüşmenden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kardeşim ve aynı zamanda Vakfımızın İş Konseyi ile duruşunu her zaman beğendiğim ve takdir ettiğim, ülkemizin çok değerli siyaset adamı Yavuz Beyin beraber hareket ettiğini görmekten büyük memnuniyet duydum.



Yüce Allah vatanını, devletini, milletini ve bayrağını her şeyden önde tutan, PKK ve FETÖ gibi tüm terör örgütlerine hiçbir şekilde prim ve taviz vermeyen gerçek vatansever insanların tek yürek halinde birlikte hareket ederek onurlu ve erdemli şekilde memleket mücadelesi vermesini nasip etsin."