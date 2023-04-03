Yusufeli Barajı yükseldi! Yürüyerek geçtikleri sokaklarda kürek çektiler Baraj inşaatı nedeniyle su altında kalan Barhal Çayı'ndaki kano parkurunun da sulara gömülmesiyle kano sporcuları, koşup ve oynadıkları caddelerde kürek çekerek Türkiye Şampiyonası'na hazırlandılar.

İHA

Türkiye'nin en büyük projelerinden Yusufeli Barajı'nın temeli 26 Şubat 2013'te atıldı.

Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan baraj, 22 Kasım'da hizmete açıldı.

Yusufeli Barajı'nın kapaklarının kapanmasıyla, gövdede biriken sular yükselmeye başladı.

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde (HES) su seviyesinin yükselmesi ile ilçenin büyük bölümü sular altında kaldı.

Türkiye Şampiyonası'na hazırlandılar

İlçedeki Barhal Çayı'nda 2013 yılında yapılan akarsu yapay kano parkuru da sular altında kalınca kano ve rafting sporcuları, bu kez ilçe merkezini sular altında bırakan baraj gölünde idman yaptı.

Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü kano ve rafting sporcuları, sular altında kalan cadde ve sokaklarda kürek çekerek Türkiye Şampiyonası'na hazırlandı.

Evlere kanolarla girdiler

Çocukken dolaşıp gezdikleri koşup oynadıkları cadde ve sokaklarda kürek çeken sporcular, evlerin içine kanolarıyla girdi.

"50’ye yakın akarsu kano sporcularımız var"

Eski ilçede bulunan kano parkuru su altında kaldığını ifada eden Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü Kano Antrenörü İlhan Demirtaş şöyle konuştu:

Çalışmalarımız sular altında kalan ilçede göl üzerinde devam ediyor. Toplam 50’ye yakın akarsu kano sporcularımız var. Şu anda yarışmalara hazırlanıyoruz ve altyapı olarak çalışmalarımızı en iyi şekilde devam etmeye çalışıyoruz.



Akarsu kanocusu olduğumuz için bizim için debi önemli dalga önemli yani şu an durgun olduğu için sadece hayali antrenman yapıyoruz. Kürek çekme yapıyoruz, 'spordan kopmayalım devamlı antrenmanlı olalım' diye antrenmanımızı yapıyoruz.



Belediye başkanımız parkur sözü verdi. İnşallah parkurumuz yapıldığı zaman çok iyi sonuçlar alabileceğiz ve olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi düşünüyoruz.

"Şu tarafta evim vardı, şu an göremiyorum"

Akarsu Kano Sporcusu Duygu Beyaz ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yaklaşık 4-5 senedir bu sporla uğraşıyorum. Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü sporcusuyum. Şu anda parkurumuz olmadığı için baraj suyunda antrenmanlarımız devam ediyor.



Tabii biraz duyguluyum. Şu tarafta evim vardı, şu an göremiyorum. Evim yıkılmış yani duygulu bir şey. Önceden burada koşup oynadığımız yürüdüğümüz yerde şimdi kürek çekerek kanoyla gidiyorum. Çok duygulu süreç yaşıyorum şu an.

"Şu an iki binanın arasından geçiyoruz"

Akarsu Kano Milli Sporcusu Furkan Polat ise şunları söyledi: