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Güney Kıbrıs, KKTC'nin ortak hidrokarbon arama önerisini reddetti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, KKTC'nin ortak hidrokarbon arama önerisini reddetti.

AA & Ensonhaber | 16.07.2019 - 15:05..
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Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi.

MUSTAFA AKINCI'NIN ÖNERİSİ

Rum haber kaynakları, toplantı sonunda KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın petrol ve doğalgaz için ortak komite önerisinin kabul edilemeyeceği sonucunun çıktığını bildirdi.

Rum siyasi parti başkanlarından oluşan Başkanlar Konseyi’nin üzerinde mutabık kaldığı ortak açıklamada önerinin Kıbrıs sorununun özünden uzaklaştığı, öte yandan menfaatlerine hizmet etmeyen maddeler içermesinden ötürü kabul edilemeyeceği bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla ilettiği teklifte, petrol ve doğalgaz için ortak komite kurulması öneriliyordu.

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