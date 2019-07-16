Güney Kıbrıs, KKTC'nin ortak hidrokarbon arama önerisini reddetti

Şarkıcı Berkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez baba olduğunun müjdesini verdi.

Berkay ikinci kez baba oldu

Milas ilçesinde orman yangını çıktı, ekipler müdahale ediyor

Muğla'da yine yangın çıktı

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Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'a Süper Lig'de maç yok

TFF, geçen sezon Galatasaray-Beşiktaş ve Rizespor-Galatasaray maçlarında yaptıkları hatalarla şampiyonluk yarışını etkileyen Serkan Çınar'la Bülent Yıldırım'a bu sezon görev vermeyecek.