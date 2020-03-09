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Güney Kore'de koronadan ölenlerin sayısı 53'e yükseldi

Asya ülkesinde salgın kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşanıyor.

İHA | 09.03.2020 - 13:28..
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Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs vaka sayısı Güney Kore’de artmaya devam ediyor.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 7 bin 478’e ulaştığı belirtilirken, yeni can kayıplarının yaşandığı açıklandı.

53 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, bugün 74 yaşındaki bir erkek ile 68 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesi sonucu ülkedeki korona kaynaklı ölü sayısının 53’e yükseldiği belirtildi.

Korona tedavisi gören 36 kişinin daha taburcu edilmesi sonucu toplam iyileşen hasta sayısı ise 166'ya ulaştı.

Güney Kore'de koronadan ölenlerin sayısı 53'e yükseldi

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