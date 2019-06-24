Haluk Levent’ten Ekrem İmamoğlu paylaşımı

Kurucusu olduğu AHBAB derneğiyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Türk Rock müziğinin yıldızı Haluk Levent, seçim sonuçları açıklandıktan ve Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

"1 YIL ÖNCE YANINA GİTMİŞTİM"

Yazısına “Seçim bitti. Artık yazabilirim” diye başlayan ünlü şarkıcı, “İstanbul’u yönetecek yeni başkan sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum.

Seçimden 1 yıl önce yanına gitmiştim. Beylikdüzü’nde cinsel istismara uğrayan kızımıza ve ailesine destek istemiştik. Hep yanlarında oldu. Aileye ev buldu. Sağolsun” yazdı.