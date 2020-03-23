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Hamaney: ABD, koronayı İranlılara karşı üretti

İran dini lideri Hamaney, koronavirüsün İran'ı hedef almak için üretildiğini iddia etti.

AA | 23.03.2020 - 10:11..
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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin koronavirüsle mücadele konusunda ABD yönetiminin yardım teklifini kabul etmediğini söyledi.

Hamaney, İran devlet televizyonundaki Nevruz konuşmasında, dünyayı saran koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ABD YÖNETİCİLERİ ŞARLATAN"

ABD yönetimini, "İran'ın en kötü düşmanı" olarak nitelendiren Hamaney, "ABD yöneticileri yalancı, tamahkar, şarlatan, merhametsiz ve teröristtir. Ne kadar kötü sıfat varsa onlarda mevcuttur." dedi.

Hamaney: ABD, koronayı İranlılara karşı üretti

İLAÇ TEKLİFİNE RET

Hamaney, dünyanın uluslararası bir virüs salgını ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Amerikalılar kaç kez, 'Bizden isteyin, İran'a ilaç ve tedavi konusunda yardıma hazırız' teklifinde bulundular. Bu ilginç bir açıklama. Öncelikle siz kendi derdinize çare bulun. Eğer elinizde varsa kendiniz için kullanın." ifadesini kullandı.

"VİRÜSÜ İRANLILARA KARŞI ÜRETTİNİZ"

Hamaney sözlerini, "Siz bu virüsü üretmekle suçlanıyorsunuz. Bu iddianın ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama böyle bir iddia söz konusuyken, hangi mantık sahibi sizin vereceğiniz ilaca güvenir. İlacınız hastalığı daha da arttırabilir veya kalıcı hale getirebilir. Sizin buraya doktor olarak göndereceğiniz kişiler, ürettikleri zehrin etkilerini yakından görmek için geleceklerdir. Söylendiğine göre İranlıların genetiğine uygun olarak virüsün bir bölümü İranlılar için üretilmiş. İranlılardan kimse, Amerikalıların bu teklifini kabul etmedi, etmeyecektir." diyerek bitirdi.

Hamaney, Washington'un Tahran yönetimine söz konusu virüsle ilgili ne zaman ve ne tür bir teklifte bulunduğunu ise açıklamadı.

Hamaney: ABD, koronayı İranlılara karşı üretti

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