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Honor 20i tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Honor, merakla beklenen orta seviye telefonu Honor 20i'yi bugün tanıttı. Telefonun fiyatı ve özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 17:10..
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Honor, daha önceden de açıkladığı gibi bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikte, yeni orta seviye telefonu Honor 20i'yi resmi olarak açıkladı. Üç arka kamerası ve damla çentikli tasarımıyla ön plana çıkan telefonun detaylı özellikleri ve çıkış fiyatına hep beraber bir göz atalım.

honor

HONOR 20i ÖZELLİKLERİ

6,21 inç büyüklüğünde ve 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD+ damla çentikli bir ekranla karşımıza çıkan Honor 20i, Kirin 710 işlemcisinden güç alıyor. 4 GB RAM + 128 GB depolama, 6 GB RAM + 64 GB/128 GB/256 GB depolama seçenekleriyle piyasaya çıkacak telefonun depolama kapasitesi MicroSD kart ile 512 GB'ye kadar çıkabiliyor.

JONOR 20İ

24 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üç arka kameraya sahip Honor 20i'nin, ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor. 3400mAh batarya kapasitesi bulunan telefon, Android 9 Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkacak.

Kırmızı, siyah ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya çıkacak Honor 20i'nin fiyatı, RAM ve depolama kapasitelerine göre 239 dolar ile 328 dolar arasında değişecek.

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