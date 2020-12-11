Eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'ye yönelik soruşturma devam ediyor.

10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Adalet Bakanlığı 'mahrem' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

33 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Örgütün 'mahrem' üyeleriyle irtibatlı aralarında infaz koruma memuru, cezaevi katibi ve farklı birimlerde bulunan 19 şüphelinin aktif görevde olduğu, 14 şahıs hakkında ise ihraç kaydı bulunduğu belirtildi.

29 zanlı yakalanırken, 4 zanlıyı yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu ViDEO