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    Antalya'da 6 yıl aradan sonra kar sevinci

    Serik ilçesinde akşam saatlerinde yüksek kesimlerdeki yerleşim alanlarına yağan kar sonrası, mahalleli adeta sokağa döküldü.
    • İHA
    • 26.03.2021 - 01:01
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 01:06
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    Antalya'da 6 yıl aradan sonra kar sevinci

    Antalya’nın  Serik ilçesine bağlı Etler, Yumaklar mahallelerinde etkili olan kar yağışı her taraf bembeyaza büründü.

    Vatandaşlar araçların üzerine biriken karlara günün tarihini yazarak o anları ölümsüzleştirdiler.

    6 YIL ARADAN SONRA YAĞDI

    Bölgeye 6 yıl aradan sonra İlk defa yağan karla birlikte çocuklar soğuk havayı aldırmadan dışarı çıkarak, kartopu oynayıp kardan adam yaptı.

    Antalya'da 6 yıl aradan sonra kar sevinci İZLE


    "İNŞALLAH SABAHA KADAR DEVAM EDER"

    Etler mahallesi muhtarı Adil Şimşek, “Bugün 22.30 itibariyle köyümüze kar yağıyor. İnşallah sabah kadar devam eder. Devam etmesini bekliyoruz. İnşallah sabaha kadar devam eder, görmeyenleri davet ediyoruz” dedi.

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