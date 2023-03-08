Antalya'da lise öğrencileri güneş enerjili konteyner sınıf yapıyor Kepez'de meslek lisesi öğrencileri, güneş enerjisinden elektrik üretebilen 24 öğrenci kapasitesine sahip konteyner sınıflar yaparak deprem bölgesine gönderiyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, adeta canlarını dişlerine takarak depremzede öğrenciler için konteyner sınıflar gönderiyorlar.

İçerisinde 1 adet öğretmen masası ve 12 sıra bulunan sınıflar toplamda 24 öğrenci eğitim görebiliyor.

Üzerindeki güneş panelleri ve 3 kilowattlık enerji sistemi sayesinde kendi elektriğini kendisi üreten konteynerlerde priz ve aydınlatma sistemi bulunurken, aynı zamanda güneş ışığı olmayan noktalarda da 10 gün süreyle elektrik kullanımı sağlanabiliyor.

"10 konteyner sınıf gönderdik"

Okul Müdürü Hüseyin Tarakçı, toplamda 10 ile gönderdiklerini belirterek, şunları söyledi:

Bugün tamamladığımız konteyner sınıfları Hatay'a göndereceğiz. Genel müdürlüğümüzden gelen bilgilere göre illerimize sınıf olarak gönderim yapıyoruz. Şu an da sınıf olarak kullanılması amacıyla, sıralarını yerleştirerek ilkokul ile ortaokullar için gönderiyoruz ama onun dışında gönderim yapılacak bölgelere göre hazırlıklar yaparak da yolluyoruz. Şu anda iki alan üzerinde işlem yapıyoruz, tesisat konusuyla iklimlendirme alanı ilgilenirken, enerji konusuyla ise yenilenebilir enerji teknolojisi alanı ilgileniyor. Bu süreçte de öğretmen ve öğrencilerimiz görev alıyor. Bizim okulumuzda toplamda 50 adet konteyner yapılacak ve biz şu ana kadar 10 tane konteyner sınıf gönderdik. Bunun dışında 30 adet de tuvalet üretimi yapılacak ve bu hafta sonuna kadar onları da yola çıkartacağız.

"Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız"

Çalışmalarda yer alan, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme bölümü 11. sınıf öğrencisi Yasin Topçu ise şu ifadeleri kullandı: