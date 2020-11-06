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    Ardahan'ın yüksek yerlerine kar yağdı

    Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında otlak alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
    • İHA
    • 06.11.2020 - 22:18
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 22:26
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    Ardahan'ın yüksek yerlerine kar yağdı

    Ardahan'da yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Bir haftayı aşkın süredir kentte etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerine kar düşmesiyle birlikte, kentteki sıcaklık hissedilir derecede azaldı.

    TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

    Yüksek kesimler beyaza bürünürken, vatandaşlar kış hazırlığına başladı.
    Kar yağışı sonrası Posof-Damal karayolunun Ilgar Dağı geçidi ile Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara mevkisi beyaza bürüdü.

    Karayolları ekipleri, Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayolunda buzlanmayı önlemek amacıyla tuzlama çalışması yaptı.

    Ardahan'ın yüksek yerlerine kar yağdı İZLE


    Ardahan ın yüksek yerlerine kar yağdı #1

    Ardahan ın yüksek yerlerine kar yağdı #2

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