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    Avcılar'da okey oynayanlara koronavirüs baskını

    Avcılar'da, polis ekipleri tarafından bir derneğe yapılan baskında maske takmayan, sosyal mesafe kurallarına uymayan 29 kişiye ceza kesildi.
    • DHA
    • 09.11.2020 - 12:14
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 12:45
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    Avcılar'da okey oynayanlara koronavirüs baskını

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde polis ekipleri, bir dernekte koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı yönünde ihbar aldı.

    Gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, derneğe baskın yaptı.

    Hazırlıksız şekilde yakalanan ve sosyal mesafe kuralını ihlal edip, maske takmadan okey ve iskambil oyunu oynayan kişiler, karşısında polis ekiplerini görünce paniğe kapıldı.

    Avcılar'da okey oynayanlara koronavirüs baskını VİDEO

    POLİSİ GÖRÜNCE MASKE TAKTILAR

    Oyun oynarken yakalanan bazı kişiler, polis ekiplerini görünce maskelerini takarken bazıları da dernekten çıkmaya çalıştı. Polis ekipleri, dernekten çıkmaya çalışanları beklemeleri yönünde uyardı.

    OKEY

    Dernekte bulunan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 29 kişiye ceza işlemi uygulandı. İş yeri sahibi Mehmet Y.'ye dernek tabelası indirilmesi yönünde uyarı yapıldı.

    OKEY

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