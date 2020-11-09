Haberler

İç Haber

Avcılar'da okey oynayanlara koronavirüs baskını

Avcılar'da okey oynayanlara koronavirüs baskını

Avcılar'da, polis ekipleri tarafından bir derneğe yapılan baskında maske takmayan, sosyal mesafe kurallarına uymayan 29 kişiye ceza kesildi.