Ayvalık açıklarında 72 göçmen kurtarıldı Ayvalık'tan Yunanistan'a lastik botlarla gitmeye çalışan 72 kaçak göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine götürüldü.

AA

Balıkesir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik botları tespit etti.

Yunanistan'dan itildiler

"TCSG-28", "TCSG-8" ve "KB-4510" ile bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 60 kaçak göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarındaki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini alan ekipler, "KB-4510" botuyla bölgeye hareket etti.

Ekipler, bu bottaki 12 kişiyi de kıyıya getirdi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.