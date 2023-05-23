Ayvalık açıklarında 72 göçmen kurtarıldı

AA
Balıkesir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik botları tespit etti.
Yunanistan'dan itildiler
"TCSG-28", "TCSG-8" ve "KB-4510" ile bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 60 kaçak göçmeni kurtardı.
Diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarındaki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini alan ekipler, "KB-4510" botuyla bölgeye hareket etti.
Ekipler, bu bottaki 12 kişiyi de kıyıya getirdi.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.