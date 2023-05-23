Ayvalık açıklarında 72 göçmen kurtarıldı
AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında göçmenleri taşıyan lastik botları tespit etti.

Yunanistan'dan itildiler

"TCSG-28", "TCSG-8" ve "KB-4510" ile bölgeye giden ekipler, unsurlarınca Türk kara sularına itilen 60 kaçak göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarındaki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini alan ekipler, "KB-4510" botuyla bölgeye hareket etti.

Ekipler, bu bottaki 12 kişiyi de kıyıya getirdi.

Ayvalık açıklarında 72 göçmen kurtarıldı

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.