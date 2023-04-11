Batman'da 15 bin ton tehlikeli atık ihalesi TPAO, Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı sahalarda bulunan tehlikeli atıkların bertarafı ve geri kazanımı işi için ihale düzenleyecek.

İHA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü'nün (TPAO) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

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Buna göre, TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı sahalarda bulunan tehlikeli maddeler içeren toprak ve taşların, tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıklarının ve tank dibi çamurların oluşturduğu yaklaşık 15 bin ton tehlikeli atığın bertarafı ve geri kazanımı işi için ihaleye çıkılacak.

İhale, 25 Nisan Salı günü saat 14.00'te TPAO Genel Müdürlüğü 6. kat toplantı salonunda yapılacak.