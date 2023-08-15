İHA
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.
Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Bitlis ve Van'da da SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşların dikkatini çekti.
Heyecan yarattı
Bitlis merkez ve Ahlat ilçesi ile Van'ı İpekyolu ilçesindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde gökyüzünde tek sıralı halde giden uyduların vatandaşları heyecanlandırdığı gözlemlendi.