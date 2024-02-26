Elazığ’da iki grup arasında kavga: 1 yaralı
İHA

Elazığ'da merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi, Güzellik Sokak’ta, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Başına silah kabzasıyla vuruldu

Kavgada, havaya ateş edilirken silahın kabzasıyla başına vurulan K.O. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)