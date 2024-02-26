Elazığ’da iki grup arasında kavga: 1 yaralı

İHA
Elazığ'da merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi, Güzellik Sokak’ta, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Başına silah kabzasıyla vuruldu
Kavgada, havaya ateş edilirken silahın kabzasıyla başına vurulan K.O. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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