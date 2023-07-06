Gaziantep İslahiye'de hasarlı 2 bina çöktü Gaziantep İslahiye'de ağır hasarlı yan yana olan biri 4 katlı diğeri 2 katlı olan 2 binanın yıkılma anı saniye saniye kaydedildi.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgelerden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Ulus Caddesi üzerinde yan yana bulunan ve ağır hasarlı olan biri 4 diğeri 2 katlı bina çöktü.

Olay yerine iş makineleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken binanın altındaki dükkanların ise iki gün önce yetkililer tarafından boşaltıldığı öğrenildi.

Çökme anı kameraya yansıdı

Binaların yıkılma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar binanın aniden çöktüğünü ve bazı şahısların daha önce binalardan demir çıkartmaya çalıştığını ileri sürdü.

Herhangi bir tehlikeye karşı hasarlı binaların çevresine polis şeridi çekildi.