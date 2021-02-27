Gökçeada’da kayıp teknenin yeri bulundu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde alabora olan teknenin yeri, sahil güvenlik ekipleri tarafından tespit edildi.

Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yunun halen kayıp olduğu olayla ilgili teknenin çıkarılması için dalgıçların dalış yapacağı öğrenildi.

TEKNENİN SAHİBİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Gökçeada’da fiber teknenin alabora olmasının ardından teknenin sahibi Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk’ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Olayda uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik yaklaşık 1 kilometre yüzerek karaya çıkmayı başarmıştı.

BATAN TEKNEYE 23. SAATTE ULAŞILDI

Kayıp olan Teğmen Musa Bulut ve Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu havadan, denizden ve karadan arama çalışmaları sürerken olayın 23’üncü saatinde tekneye ulaşıldı.

LAZ KOYU'NUN 200 METRE AÇIĞINDA BULUNDU

Tekne Lazkoyu’nun 200 metre açığında suyun altında sahil güvenlik botunca tespit edildi. Bölgeye şamandıra konulurken, dalgıçların dalış yapacağı ve teknenin çıkarılmasıyla birlikte kayıp iki askerin de bulunmasına çalışılacağı öğrenildi.