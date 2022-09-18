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    İstanbul'da otomobil kaçakçılarına operasyon

    Yurt dışından Türkiye'ye getirdikleri lüks otomobillerin şase numaralarını, trafikten çekilmiş kullanılmaz haldeki araçların şase numaralarıyla değiştirerek satan suç örgütüne operasyon yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 10:05
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    İstanbul'da otomobil kaçakçılarına operasyon

    Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelilerin yurt dışından yasadışı yollarla Türkiye'ye otomobil getirterek sattığı bilgisini aldı.

    Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, 3 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kaçak yollarla Türkiye'ye getirttikleri otomobillerin şase numaralarını Türkiye'de bulunan ve kullanılmaz halde olduğu için trafikten çekilmiş otomobillerin şase numaraları ile değiştirerek piyasaya sattığını tespit etti.

    Eş zamanlı operasyon yapıldı

    Otomobillerin değişim yapıldığı adreslerin belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler; Silivri, Çatalca ve Büyüçekmece bulunan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    İstanbul'da otomobil kaçakçılarına operasyon ViDEO

    İstanbul da otomobil kaçakçılarına operasyon #1

    8 şüpheli yakalandı

    DHA'nın haberine göre; şase numarası değiştirilmiş 18 otomobil, şase numaratörü, 17 ruhsat, yabancı ülkelere ait 35 otomobil ruhsatı ile 26 adet yabancı ülke plakası ele geçirildi.

    İstanbul da otomobil kaçakçılarına operasyon #2

    Aralarında suç örgütü lideri V.A.'nın da bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

    İstanbul da otomobil kaçakçılarına operasyon #3


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