İzmir depreminin simgesi Ayda belediye başkanı oldu
23 Nisan'da Bornova Belediyesi'nin başkanlık koltuğuna mucize bebek Ayda Gezgin ve ağabeyi Atakan Gezgin oturdu.
- Haber Merkezi
- 23.04.2021 - 16:24
- Güncelleme : 23.04.2021 - 16:33
İzmir’de yaşanan deprem felaketinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra kurtarılarak umudun sembolü olan Ayda Gezgin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bornova Belediye Başkanı'nın koltuğunu devraldı.
"OKULLAR AÇILSIN"
Ayda ilk icraatı olarak okullarının açılmasını istedi. Bir süre arkadaşlarıyla oyun oynayıp resim çizen Ayda, makamı ağabeyine bıraktı.
"PARKA ANNEMİN İSMİ VERİLSİN"
Ağabeyi Atakan da,evlerinin yanındaki parka, depremde vefat eden annesinin isminin verilmesini istedi.