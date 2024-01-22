Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı Kadıköy D100 Karayolunda seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA

İstanbul'da saat 04.00 sularında D100 Karayolu Kadıköy Dumlupınar Mevkii Ankara istikametinde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi önünde, O.A. yönetimindeki 34 FUP 514 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Yaralılardan 2'sinin durumu ağır

Kaza sonucu otomobildekilerden 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Trafik normale döndü

Kaza nedeniyle D100 Karayolu üzerine trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması sonucu D100 Karayolu Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)