Kocaeli TEM’de makaslayan tır, zincirleme kazaya yol açtı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan tırın makas atarak yan dönmesi sonucu arkadan gelen 10'dan fazla araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralının olduğu kazada, trafik iki yönlü trafiğe kapatıldı.

Kocaeli TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikameti üzerinde, saat 04.45 sıralarında tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İçinde yolcu otobüsü ve tırların da bulunduğu 10'dan fazla araç zincirleme kazaya karıştı.

TIR SÜRÜCÜSÜ ARAÇ İÇİNE SIKIŞTI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bir tır sürücüsünün araç içinde sıkıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan tır sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmaya başladı.

ÇİFT TARAFLI TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kaza sebebiyle kapanan çift taraflı trafikte 6 km uzunluğunda araç kuyrukları oluştu.

Ekipler kazaya müdahaleyi sürdürüyor.