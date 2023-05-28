Milli elektrikli tren yolcu taşımaya başladı Milli elektrikli tren ilk seferini gerçekleştirdi. Adapazarı-Gebze güzergahında günde 5 sefer yapacak milli elektrikli tren günde yaklaşık 500 kilometre yol katedecek.

AA

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri daha hayata geçirildi.

Milli elektrikli tren Sakarya'da Adapazarı Garı'ndan Ada Ekspresi ile saat ilk seferine çıktı.

Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren sefer Gebze Garı'nda son buldu.

"Treni çok beğendik"

Yolculardan Furkan Kahveci, Sakarya Üniversitesi öğrencisi olduğunu ve oy kullanmak için İstanbul'a gittiğini belirterek, "Treni çok beğendik, güzel olmuş. Zaten ilk bindiğimizde arkadaşlarımızla kendi aramızda konuştuk. Koltukları olsun, iç dizaynı olsun hoş olmuş. Milli trenin ilk yolcuları olduğumuz için biraz heyecanlıyız. Daha hızlı ve konforlu yolculuk yapacağız. Kendi milli trenimize binebilmenin gururunu yaşıyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Milli elektrikli tren seti

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen yerli ve milli tren seti 27 Nisan'da gerçekleştirilen törenle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Adapazarı ile Gebze güzergahında sefer yapacak milli tren 11 durakta hizmet verecek.

Adapazarı-Gebze güzergahında günde 5 sefer yapacak milli elektrikli tren günde yaklaşık 500 kilometre yol katedecek.

Tasarımından üretimine yerli ve milli imkanlar kullanılarak üretilen ve 160 kilometre işletme hızına sahip trende yolculuk esnasında çay-kahve ve meşrubat satışı yapılacak.

İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirlerarası trenlerde kullanılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç üretilebiliyor, 5'li araçlı konfigürasyonunda 324 yolcu kapasitesi bulunuyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için TSİ sertifikasına sahip setler yolcu konforu ön plana alınarak üretildi.

Trende Wi-Fi erişimi, kafeterya bölümü, engelli yolcular için 2 bölme, engelli biniş sistemi ve bebek bakım odası da bulunuyor.