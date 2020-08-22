Dolar
7.3362
0.5303%
Euro
8.6389
-0.2275%
Altın
1940.68
-0.3256%
Borsa
1109.88
-1.5015%
G. Altın
457.818
0.1897%
Bitcoin
86062.98
-1.6194%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C
    Türkiye'nin en büyük Atatürk maskı bakıma alındı

    Türkiye'nin en büyük Atatürk maskı bakıma alındı

    Atatürk maskının kulak ve kaş bölgelerindeki kuş pislikleri, özel kimyasallarla profesyonel dağcılar tarafından temizleniyor.
    • İHA
    • 22.08.2020 - 15:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'nin en büyük Atatürk maskı bakıma alındı

    İzmir’in simgeleri arasında yer alan Türkiye’nin en büyük, dünyanın 10’uncu büyük rölyef maskı olan Atatürk maskı, Buca Belediyesi tarafından bakıma alındı.

    Çaldıran Mahallesi çevre yolu güzergahına bakan kayalıklarda konumlanan maskın bakım ve temizlik işlemleri için profesyonel dağcılık ekibinden destek alındı.

    İNCELEME VE TESPİT

    Maskın çeşitli bölgelerine iplerle inen dağcılar, ilk olarak inceleme ve tespit çalışması yaptı.

    Türkiye nin en büyük Atatürk maskı bakıma alındı #1

    KAŞ VE KULAK BÖLGELERİNDE KUŞ YUVALARI VAR

    Konum itibari ile yoğun güneş, rüzgar ve yağışa maruz kalan maskın yüzeyindeki hasarlar kontrol edilerek raporlandı. İnceleme sonucunda bölgede yaşanan yoğun kuş trafiği nedeniyle maskın kaş ve kulak bölgelerinde yuvalar tespit edildi.

    Türkiye nin en büyük Atatürk maskı bakıma alındı #2

    KUŞ PİSLİKLERİNE KARŞI ÖZEL KİMYASAL

    42 metrelik dev maskın bazı bölgelerinde aşırı sıcaklar nedeniyle oluşan yıpranmalar ve yırtıcı kuşların yiyecek artıkları ile neden olduğu kirlenme özel kimyasallarla temizlendi.

    Türkiye nin en büyük Atatürk maskı bakıma alındı #3

    Türkiye nin en büyük Atatürk maskı bakıma alındı #4

    Türkiye nin en büyük Atatürk maskı bakıma alındı #5

    Görüş Bildir