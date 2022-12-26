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    YÖK’ten çalışanların maaşlarını ödemeyen üniversiteye inceleme

    Yükseköğretim Kurulu, çalışanlarının maaşlarını ödemediği gerekçesiyle Ufuk Üniversitesi hakkında inceleme başlattı.
    • 26.12.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 17:38
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    YÖK’ten çalışanların maaşlarını ödemeyen üniversiteye inceleme

    Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi çalışanları, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle hastane önünde eylem gerçekleştirdi.

    Gerçekleştirilen eylemde hastane çalışanları, maaşlarının zamanında ödenmesini talep etti.

    İnceleme başlatıldı

    İHA’da yer alan habere göre; Yükseköğretim Kurulu (YÖK), duruma kayıtsız kalmayarak Ufuk Üniversitesi hakkında inceleme başlattı.

    Ayrıca, üniversitenin mali açıdan zor durumda olduğu, çok sayıda öğretim üyesinin görevinden ayrıldığı, üniversite öğrencilerinin de eğitim açısından sıkıntı yaşadığı iddia edildi.


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