YÖK’ten çalışanların maaşlarını ödemeyen üniversiteye inceleme

Yükseköğretim Kurulu, çalışanlarının maaşlarını ödemediği gerekçesiyle Ufuk Üniversitesi hakkında inceleme başlattı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi çalışanları, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle hastane önünde eylem gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen eylemde hastane çalışanları, maaşlarının zamanında ödenmesini talep etti.

İnceleme başlatıldı

İHA’da yer alan habere göre; Yükseköğretim Kurulu (YÖK), duruma kayıtsız kalmayarak Ufuk Üniversitesi hakkında inceleme başlattı.

Ayrıca, üniversitenin mali açıdan zor durumda olduğu, çok sayıda öğretim üyesinin görevinden ayrıldığı, üniversite öğrencilerinin de eğitim açısından sıkıntı yaşadığı iddia edildi.