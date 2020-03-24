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İngiliz basınında karantina manşetleri

Daily Star, "Ülkenizin size ihtiyacı var. Defol evine git" manşetini atarak, İngilizleri evlerinde kalmaları yönünde uyardı.

AA & Ensonhaber | 24.03.2020 - 12:19..
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İngiltere'de 6 bin 650 koronavirüs vakası görülürken, 335 kişi hayatını kaybetti.

Tablonun gittikçe ağırlaştığı ülkede, Londra yönetimi harekete geçti. Başbakan Boris Johnson, İngiltere genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Durumun ciddiyetinin farkında olan İngiliz basını, kararı manşetlerine taşıdı.

"DEFOL EVİNE GİT"

Daily Star, "Ülkenizin size ihtiyacı var. Defol evine git" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Gazetenin manşetinin, İngiltere'de sokağa çıkma yasağına ilişkin en sert uyarı olduğu belirtildi.

"EVDE KALIN"

The Guardian gazetesi, "Başbakan: Evde kalın, bu ulusal bir acil durum" başlığını kullandı. Johnson'ın halka kısıtlamalar getirdiği, polise yeni yetkiler verdiği vurgulanan haberde, hükümetin politikasında değişiklik yaptığına da işaret edildi.

"ÖZGÜRLÜĞÜN SONU"

The Daily Telegraph, "Özgürlüğün sonu" başlığı altında ev halkı hariç, 2 kişiden fazla toplantıların yasaklandığı, aksi halde ceza kesileceği, elzem ürün satışı yapmayan işletmelerin kapatılacağı belirtildi.

TECRİT, ŞAŞKINLIK VEREN KISITLAMALAR

The Daily Mail'in "Tecrit" manşetiyle yer verdiği haberinde "günlük yaşam üzerinde şaşkınlık verici kısıtlamalara gidildiği" vurgulandı. Haberde, gerekli olmadıkça seyahat etmenin yasaklandığı, arkadaş ve akrabaların görülemeyeceği, spor için sadece bir kez dışarı çıkılabileceği, kurallara uymayanlara ceza verileceği ve önlemlerin 3 hafta süreceği ifade edildi.

İngiliz basınında karantina manşetleri

İngiliz basınında karantina manşetleri

İngiliz basınında karantina manşetleri

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