Fibromiyalji nedir

Fibromiyalji, uzun süreli kronik bir durumdur.

Fibromiyalji, kaslarda ve kemiklerde ağrı (kas-iskelet ağrısı), hassasiyet alanları, genel yorgunluk, uyku ve bilişsel rahatsızlıklara neden olur.

Sağlık hizmeti verenler için bile bu durumu anlamak zor olabilir.

Semptomları, diğer durumların semptomlarını taklit eder ve teşhisi doğrulayacak gerçek testler yoktur. Sonuç olarak, fibromiyalji sıklıkla yanlış teşhis edilir.

Geçmişte bazı sağlık hizmeti sağlayıcıları, fibromiyaljinin gerçek olup olmadığını dahi sorguladı. Bugün söz konusu hastalık çok daha iyi anlaşılmaktadır.

Fibromiyalji tedavisi hala zor olabilmektedir. Ancak ilaçlar, terapi ve yaşam tarzı değişiklikleri semptomları yönetmeye ve yaşam kalitesini iyileştirmeye katkıda bulunabilmektedir.

FİBROMİYALJİ BELİRTİLERİ

Fibromiyalji, "ağrı bölgeleri" olarak adlandırılan duruma neden olmaktadır.

Bu bölgelerden bazıları, daha önce "tetikleme noktaları" veya "hassas noktalar" olarak adlandırılan hassasiyet alanları ile örtüşüyor.

Bu bölgelerdeki ağrı, sürekli bir donukluk hissi veriyor. Sağlık uzmanınız, fibromiyalji tanı kriterlerinin 2016 revizyonlarında belirtilen 5 ağrı bölgesinden 4'ünde kas-iskelet sistemi ağrısı yaşadıysanız, mevzubahis hastalığın teşhisini koymayı değerlendirecektir.

Bu teşhis protokolüne "çok bölgeli ağrı" adı verilir ve "kronik yaygın ağrı" için 1990 fibromiyalji tanı kriterleri tanımına zıttır.

Tanı süreci, ağrı süresine vurgu yapmaktan ziyade kas-iskelet sistemi ağrısı alanlarına ve ağrının şiddetine odaklanır.

Diğer fibromiyalji semptomları; yorgunluk, uyku problemi, dinlenmiş hissetmeden uzun süre uyumak (restoratif olmayan uyku), baş ağrıları, depresyon, kaygı, odaklanma veya dikkat etme sorunu, alt karın bölgesinde ağrı veya donuk bir ağrı, kuru gözler ve interstisyel sistit gibi mesane sorunlarını içermektedir.

DUYGU VE ENERJİ SEVİYESİNİ ETKİLEYEBİLİR

Fibromiyalji hastalarında beyin ve sinirler normal ağrı sinyallerini yanlış yorumlayabilir veya aşırı tepki verebilir.

Bu, beyindeki kimyasal bir dengesizlikten veya merkezi ağrı (beyin) duyarlılığını etkileyen sırt kök gangliyonundaki anormallikten kaynaklanıyor olabilir.

Fibromiyalji, duygularınızı ve enerji seviyenizi de etkileyebilir.