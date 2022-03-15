Demans nedir

Demans; hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir rahatsızlıktır. Tek bir hastalık değildir, birden fazla türü vardır. Alzheimer hastalığı demans sendromunun en sık nedenidir.

Direkt hafızayı etkileyen demans hastalığı, oldukça tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlıktır.

Bu nedenle belirtileri dikkate almak gereklidir. Tek bir hastalık olmayan demans, çeşitli türleriyle kendisini gösterebilir.

DEMANS NEDİR

Demans; hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir rahatsızlıktır. Bu hastalığa yakalanan kişinin en belirgin özelliği kelimeleri bulma konusunda zorlanma ve yerine başka kelimeler koymaya çalışmasıdır. Yaşlılarda daha sık görülmektedir.

Ayrıca hastalarda; yargılama, soyutlama, neden-sonuç ilişkisi kaybolmuştur. Hasta bu becerilerinden zamanla yoksun kalır.

BELİRTİLERİ

Unutkanlık

Davranış bozuklukları

Saç tarama, diş fırçalama gibi aktiviteleri yapamama

Sürekli aynı şeyleri tekrar etmek

Huy değişimleri

TEDAVİ

Demansın tedavisi türüne ve hastaya göre farklılık göstermektedir. Demans eğer ilerlemişse tedavi edilmeyebilir. Ancak bazı ilaçlarla bulgular azaltılabilir.