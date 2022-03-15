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    Demans nedir

    Demans; hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir rahatsızlıktır. Tek bir hastalık değildir, birden fazla türü vardır. Alzheimer hastalığı demans sendromunun en sık nedenidir.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 16:31
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    Demans nedir

    Direkt hafızayı etkileyen demans hastalığı, oldukça tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlıktır.

    Bu nedenle belirtileri dikkate almak gereklidir. Tek bir hastalık olmayan demans, çeşitli türleriyle kendisini gösterebilir.

    DEMANS NEDİR

    Demans; hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir rahatsızlıktır. Bu hastalığa yakalanan kişinin en belirgin özelliği kelimeleri bulma konusunda zorlanma ve yerine başka kelimeler koymaya çalışmasıdır. Yaşlılarda daha sık görülmektedir.

    Ayrıca hastalarda; yargılama, soyutlama, neden-sonuç ilişkisi kaybolmuştur. Hasta bu becerilerinden zamanla yoksun kalır.

    BELİRTİLERİ

    • Unutkanlık
    • Davranış bozuklukları
    • Saç tarama, diş fırçalama gibi aktiviteleri yapamama
    • Sürekli aynı şeyleri tekrar etmek
    • Huy değişimleri

    Demans nedir #1

    TEDAVİ

    Demansın tedavisi türüne ve hastaya göre farklılık göstermektedir. Demans eğer ilerlemişse tedavi edilmeyebilir. Ancak bazı ilaçlarla bulgular azaltılabilir.


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