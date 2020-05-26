Chang'e 4 nedir

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Çin'in Chang'e 4 uzay aracı, Ay'ın uzak tarafına inen ilk görev olarak kayıtlara geçti.

Araç, Queqiao adlı röle uydu aracılığıyla Dünya ile iletişim kuruyor.

7 Aralık 2018 tarihinde, Çin'in Siçuan bölgesindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Chang'e 4, 3 Ocak 2019 tarihinde Von Karman kraterine iniş yaptı. Krater tabanı bazaltik lav patlamaları ile kaplıdır.

Chang'e 4, Ay'ın uzak tarafındaki bazaltik kayaçların bileşimsel ölçümlerini toplayacak. Bu sayede bilim adamları, uzak taraftaki volkanik kayaların Ay'ın yakın bölgesinde astronotlar tarafından toplananlardan farklı olup olmadığını görme fırsatına sahip olacak.

Chang'e 4 uzay aracı programı, Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yürütülüyor.