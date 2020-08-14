Çölyak nedir

Çölyak hastalığı, glüten yenildiğinde tetiklenen bir otoimmün bozukluktur.

Çölyak hastalığı, gluten enteropatisi olarak da bilinir.

Gluten; buğday, arpa, çavdar ve diğer tahıllarda bulunan bir proteindir. Hamuru elastik yapan ve ekmeğe çiğneme yapısını veren maddedir.

Çölyak hastalığı olan biri glüten içeren yiyecek yediğinde, vücudu proteine aşırı tepki verir ve ince bağırsaklarının duvarı boyunca bulunan küçük parmak benzeri çıkıntılara zarar verir.

Bağırsaklardaki sindirimi sağlayan villus adındaki tüysü oluşumlar bozulduğunda ince bağırsak besinleri gıdalardan düzgün şekilde ememez.

DÜŞÜK YAPMA, KISIRLIK, NÖROLOJİK HASTALIKLAR

Sonunda bu, yetersiz beslenmenin yanı sıra kemik yoğunluğu kaybı, düşük yapma, kısırlık ve hatta nörolojik hastalıklar veya belirli kanserlere yol açabilir.

Çölyak hastalığı glüten olmadan en az bir yıl sonra daha iyi hale gelmezse, buna dirençli veya tepkisiz çölyak hastalığı denir.

ÇÖLYAK BELİRTİLERİ

Çölyak hastalığı, gıda alerjisi ile aynı şey değildir, bu nedenle semptomları farklıdır.

Buğdaya alerjiniz varsa, ancak içinde buğday olan bir şey yiyorsanız, kaşıntılı veya sulu gözleriniz olabilir veya nefes almakta zorlanabilirsiniz.

YETİŞKİNLERDE ÇÖLYAK SEMPTOMLARI

Çölyak hastalığınız varsa ve yanlışlıkla glüten içeren bir şeyler yerseniz, şu semptomlarınız olabilir:

Karın ağrısı, anemi, şişkinlik veya doygunluk hissi, kemik veya eklem ağrısı, kabızlık, ishal, gaz, mide ekşimesi, kaşıntılı ve kabarcıklı döküntü (doktorlar buna dermatit herpetiformis diyor), baş ağrısı veya yorgunluk, ağız ülserleri, mide bulantısı, ellerde veya ayaklarda uyuşma veya karıncalanma, denge sorunları veya farkındalıktaki değişiklikler, kilo kaybı.