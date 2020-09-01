İstanbul kardeleni nedir

Günümüzde nesli tükenen bitkilerden biri haline gelen endemik bir türdür.

İstanbul kardeleni, İstanbul ile birlikte Kırklareli, Bolu ve Bursa’da da yetişen bir bitkidir.

Aynı zamanda Türkiye’ye özgü bitkiler arasında yer alan bir türdür.

Narin ve estetik görüntüsü ile dikkat çeken İstanbul kardeleni, göknar ve kayın ormanlarının çevresinde görülür.

Bu güzel bitki ocak ve nisan ayı arasında çiçek açar.

YOK OLMA SINIRINDA

Endemik bir tür olan bu bitki, doğal yaşamlarını kaybetmesi nedeniyle yok olmaya yüz tutmuş bir tür olarak bilinir.

ÖZELLİKLERİ

İstanbul kardeleninin birçok özelliği bulunur, bunlardan bazıları ise şunlardır:

Kalp damarlarını kuvvetlendirir.

Çevre ve merkezi sinir sistemini güçlendirir.

Virüsleri öldürücü, kadınlarda ağrılı, sancılı adet hallerini kolaylaştırıcı özelliklere sahiptir.