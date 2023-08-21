21 Ağustos 2023: Raflardaki kitaplar Bugün 21 Ağustos Pazartesi... Ağustos ayının üçüncü haftası. Yeni çıkan, raflardaki yerini alan yeni kitapları siz Ensonhaber okuyucuları için hazırladık.

Özel İçerik

Yeni kitaplar her zaman heyecan veriri; kitap okumayı sevenlere elbette. Bunu ancak iyi okurlar bilir. Bunun için her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitapları siz okurlarımız için derledik.

Hepinize iyi okumalar diliyoruz...

Senden Bir Tane Daha Yok

İnsanlar ve yaşadıkların gelip gidecek senden. Her şeyin sonunda yine kendinle baş başa kalacaksın. Acılarında, mutluluklarında ve yalnızlıklarında kendini çok daha iyi tanıyacaksın. Verdiğin emeğin, gösterdiğin sevginin ve layık olduğun değerin ne kadar kıymetli olduğunu anlayacaksın.

Sayfa: 200

Görünmeyen Kadınlar

Gülseren Budayıcıoğlu, birbirinden sarsıcı hikâyelerle, görünmeyen kadınları anlatıyor; kadınları acılarıyla, zayıflıklarıyla ve en önemlisi de her şeyin üstesinden gelen güçleriyle görünür kılmak için…

Sayfa: 200

Türk'ün Dostoyevski İle Sınavı

Vedat Özdemiroğlu size Dostoyevski kitaplarının yanına mütemmim bir cüz gibi koyabileceğimiz 222 sorulu ''Dostoyevski Sınavı''nı sunuyor.

Sayfa: 150

İsyan

Yazar ve müzisyen EGE'nin hassas kaleminden İsyan, okuru zeytinağaçlarının gölgesinden eski güzel günlerin berrak sularına, dostluğun sıcaklığından düşmanlığının yakıcı öfkesine, çocukluğun saflığından büyümenin dikenli hakikatlerine, salaş mutfaklardan Michelin yıldızlı restoranlara, 1960'lardan 1990'lara, Ege'den çıkıp İstanbul'a, New York'a, Paris'e uzanan bir gezintiye çıkarıyor. Aşkla, düşle, neşeyle ancak hayat bu elbette hayal kırıklığıyla, yalanla, kıskançlıkla da, ama hep umutla çeşnili bir gezinti...

Sayfa: 360

Sendeki Yüz Bende Olsa

Frances Cha’nın çarpıcı ilk romanı Sendeki Yüz Bende Olsa, Güney Kore toplumundaki estetik cerrahi ve güzellik saplantısına benzersiz bir pencereden bakıyor.

Sayfa: 300

Evdeki Israr

Evdeki Israr'a, ısrarın sebebini soruşturmak için öncelikle bir ev inşa ediyor Mehmet Özkan Şüküran. Yazıyı yurt, dili toprak, edebiyatı ülke kılmak üzerine düşünüyor. Yazıyı bir iletişim aracından ibaret görmediğimiz, aynı zamanda bir iletişim mekânı, buluşma mekânı olduğunu belirttiğimizde öncelediğimiz yurdu geziyor, toprağı anlamaya çalışıyor.

Sayfa: 250

Örtü

İlk kitabı Kilim’den sonra bu kez Örtü’yle selamlıyor okuru Uğur Demircan. Öykülerinde sır örtüleri her yanı sarıyor, aralıksız yağan kar kanın, kayıpların üstünü örtüyor ve pişmanlıklar sertçe dokunmuş kızgın bir kum örtüsü kadar can yakıyor. Günah kuyularına atılan kapkara taşların gizledikleriyle, serin suların son verdiği özlemlerle çiziyor kahramanlarını. Kavuran, donduran, boğucu ve ağır kumaşların altında, gerçeklikten kaçmadan oynatıyor kalemini.

Sayfa: 100

Unutmak

Issızlığın Ötesi adlı ilk romanında bir aşk hikâyesinin arkaplanında Türkiye’nin hâlâ tam olarak yüzleşmediği toplumsal trajedilere odaklanan Elif Akpolat, yeni romanı Unutmak’ta 1935-1993 arasında ülkede yaşanan ancak bugün unutmuş olduğumuz travmaları ele alıyor. Birçoğu bugüne tesir etse de hafızalarımızdan silinen ve belki de bu yüzden daha da derinleşen konuları romana taşıyor.

Sayfa: 448

Hayatımın Kadını

Özge Yetkiner Hayatımın Kadını adlı kitabında, tamamen gerçek olaylardan hareketle evimizin, ailemizin görünmeyen bireylerinin hikâyesini yazıyor.

Sayfa: 208

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